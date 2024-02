Calcio, il Rimini affronta il Perugia al Curi. Troise: "Ci aggrediranno dal primo minuto"

Dopo il pareggio interno con il Pineto, il Rimini è atteso da due grandi sfide: la prima sabato (ore 18:30) al Curi contro il Perugia, poi venerdì prossimo il derby contro il Cesena. All'andata finì 2-2, mentre nella sfida di Coppa Italia passarono i biancorossi grazie alla rete di Capanni nel primo tempo. "Incontreremo un Perugia in salute - attacca mister Troise alla vigilia della trasferta - che ha cambiato l'allenatore, ha cambiato parecchie cose rispetto alla vecchia gestione. È in fiducia di risultati, giocheremo in casa loro dove dovremo essere abili perché incontreremo un avversario che in termini di espressione di gioco ha cambiato diverse cose con il nuovo allenatore. Interpretano il gioco a seconda delle esigenze, è una squadra molto più fisica, in virtù anche degli innesti, è una squadra molto più verticale e aggressiva. In fase di possesso cercano molto di occupare gli spazi, alternano a seconda di quelle che possono essere le nostre aggressioni, in fase di non possesso cercano di rimanere molto alti e aggressivi. Da un punto di vista tattico potrebbe essere una partita molto bella e interessante".

Il Rimini ha il rimpianto dei due punti persi nell'ultimo pareggio contro il Pineto. "Un rimpianto relativo - commenta Troise -, che abbiamo letto come ancora continuità di risultati e di crescita della squadra. È stata disputata un'ottima gara e abbiamo raccolto sicuramente meno di quanto prodotto, però in modo tranquillo abbiamo fatto autocritica sulla mancanza di chiudere la partita. Domani dobbiamo andare con l’idea di continuare questa proposta, sapendo che l’avversario si va a collocare nella prima fascia di avversari di un certo tipo, consapevoli che proveremo a essere migliori".

A Perugia saranno assenti Capanni e Pietrangeli, oltre ai due nuovi acquisti Quacquarelli e Oddi che non sono ancora arrivati a Rimini. Nonostante le due prossime sfide siano sulla carta dure per i romagnoli, il tecnico biancorosso si rifiuta di definirlo un crocevia della sua stagione: "Comincia un ciclo di partite di un certo tipo questo sì, partendo da domani. Si accomunano queste partite perché parliamo di squadre di prima fascia, vedi il Perugia, il Cesena, il Pontedera, la partita di Catania di ritorno. Ci dobbiamo preparare a quella tipologia di partite che abbiamo già vissuto. Non sono un crocevia, anzi. Dobbiamo concentrarci partita per partita e domani comincia la prima contro una squadra che è in salute. Ci aggrediranno dal primo minuto, dobbiamo essere bravi".