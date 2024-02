Rimini a Recanati per riscattare la sconfitta nel derby, Troise: "Dovremo essere pronti dal primo minuto"

Torna subito in campo il Rimini, che martedì sera a Recanati (inizio alle 18:30) vorrà rialzare la testa dopo il ko nel derby di venerdì scorso col Cesena. I marchigiani sono terzultimi con 24 punti e all'andata espugnarono 3-2 il Neri, mentre i romagnoli sono a quota 29, al 13esimo gradino del girone B. "Sicuramente è una partita importante per il nostro percorso – attacca mister Troise alla vigilia -. Al di là delle loro ultime tappe siamo consapevoli che andremo in un campo difficile, perché dallo scorso anno cercano di conquistare la maggior parte dei punti in casa, quindi per loro la partita di domani è uno spartiacque fondamentale. Dovremo essere pronti dal primo minuto ad affrontarla con il piglio giusto, con la consapevolezza che abbiamo acquisito in tante tappe di questo campionato, al di là del derby, che deve essere una partita da isolare, concentrandoci su quella che è stata una base forte se andiamo a considerare le ultime 4 tappe in campionato, compresa la semifinale ci Coppa Italia. Base forte in termini di gruppo e di rendimento, ma anche di risultati. Oggi abbiamo più consapevolezza".

Troise analizza poi la Recanatese: "In termini tattici è una squadra che difficilmente ha cambiato impostazione, ha sempre giocato una sorta di 4-4-2 dove ha costruito tante partite su quel sistema di gioco con interpreti singoli, individualità. Avversario che cerca di fare la partita, se la gioca a viso aperta sia con che senza palla, ha un'identità e uno stile ben chiaro. Al di là dei risultati ci aspetta una partita importante". L'allenatore del Rimini torna sulle condizioni della squadra dopo la sconfitta subita venerdì scorso contro il Cesena: "Di per sé una sconfitta porta sempre delle scorie in termini mentali, in termini fisici, a maggior ragione quando è un derby giocato in casa con tante aspettative, con un seguito che ha risposto alla grande. C’è stata delusione, c’è stato dispiacere. Nelle ore che susseguono una partita del genere si cerca di assorbirle, non più di tanto, perché poi dobbiamo avere la capacità di subire le critiche nel modo giusto e su quelle costruirci qualcosa in più. Si sono consolidati tanti aspetti positivi, al di là del risultato negativo: una base forte di squadra, di coesione, di anima, e anche in termini di contenuti, nelle giuste condizioni è una squadra che ha espresso quasi sempre rendimento e risultato. Starà a me convincerli che possiamo fare ancora di più". Per la trasferta marchigiana non saranno disponibili Capanni, Oddi, Cernigoi e Marchesi.