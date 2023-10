Calcio, Troise verso l'Ancona per dimenticare Pontedera: "Servono anima e senso di appartenenza"

Dopo la pesante sconfitta all'esordio (4-0 a Pontedera), mister Troise debutta al Neri: domenica alle 18:30 calcio d'inizio per la sfida all'Ancona. I biancorossi sono la squadra che sta peggio di tutte, la classifica parla da sé: 4 punti e ultima posizione, frutto di sei sconfitte, un pareggio e una vittoria. Dorici che sono al quindicesimo gradino del girone, con il doppio dei punti totalizzati dai romagnoli. "È stato un esordio che non mi aspettavo - comincia mister Troise alla vigilia della gara -, ci sono state tante situazioni che non sono andate dal punto di vista tattico. La cosa che dobbiamo mettere domani in campo è un discorso di anima, di senso di appartenenza. Poi le partite si possono perdere, sappiamo e conosciamo le tante cose che possono accadere. Ho chiesto di accogliermi, nonostante sia qui da poco, in una difficoltà oggettiva nei confronti di una piazza, dei risultati e di una classifica. Mi sento già parte di loro in questa difficoltà e dobbiamo superarla insieme. Per farlo la base di partenza deve essere stare uniti su tutte le componenti che ci sono la domenica quando si gioca una gara".

Troise passa poi all'avversario, l'Ancona: "È un avversario che predilige giocare con due sistemi di gioco, ha alternato un 3-5-2 piuttosto che un 4-3-3, lo stesso 3-5-2 può essere asimmetrico. Con l’assenza di Peli potrebbero optare per un mancino. Ho dato delle situazioni su come arrivare pronti, poi ci vorrà un’anima, un carattere, una mentalità diversa rispetto a quella che ho visto lunedì sera". Sul tipo di partita che potrà essere domenica, l'allenatore biancorosso commenta: "Posso immaginare che probabilmente loro potrebbero partire con un discorso più accorto, pensando alla classifica. Questa settimana soprattutto abbiamo lavorato su noi stessi, perché cercando il tempo e il modo, sono sicuro che faranno bene. Partendo da noi sono fiducioso che da domani si comincerà ad intraprendere un altro percorso per affrontare una gara, poi il risultato mi auguro che sia quello sperato".