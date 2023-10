Rimini calcio, Troise si presenta: "Ci sono i presupposti per stare a lungo qui e vorrei rimanerci"

Giornata di presentazione quella giovedì per Emanuele Troise, il nuovo allenatore del Rimini subentrato all'esonerato Raimondi. "Sono un allenatore che ha cominciato circa 12 anni fa - si presenta il nuovo tecnico biancorosso -, ha fatto un percorso molto formativo partendo da collaborazioni con prime squadre di C, B ed A per poi cominciare un percorso da solo, a Caserta con la Beretti e da lì tutte le categorie, tre anni fa il primo approdo nelle prime squadre a Mantova, nel girone B, per poi fare due anni a Cava, dove sono uscito molto migliorato come allenatore".

Sull'opportunità di venire a Rimini, così l'allenatore: "Un'esperienza importantissima e un'opportunità grande, stimolante e motivante che cercherò di difendere con tutto me stesso perché ci sono i presupposti per stare a lungo qui, e vorrei rimanerci". Si passa poi al piano tattico, il modulo che adotterà la squadra ora abituata al 3-4-3 con l'ex allenatore Raimondi: "Stiamo utilizzando una difesa a 4 in questi giorni per capire se ci siano i margini per dare delle alternative rispetto a quanto abbiano fatto fino ad oggi. Al di là dei sistemi di gioco punterò soprattutto su quella che è l'espressione di gioco e su quello che i ragazzi dovranno poi attuare". Fondamentale sarà l'attaccamento alla maglia, "è una storia che parla da sé - sottolinea Troise -, la respiri in questa sala stampa e ovunque tu vada, anche per i più giovani deve essere motivo di orgoglio e motivo di appartenenza, accompagnata oggi da una società in un calcio dove è difficile trovare una proprietà solida, che ti sta vicino e che programma un progetto di campi per il settore giovanile piuttosto che di un rinnovamento dello stadio, tutto questo deve alzare la motivazione nel momento in cui si andrà in campo per ottenere risultati".

Sulla squadra che ha trovato: "C'è un po' di sfiducia - ammette l'allenatore -, ma dobbiamo guardare tanti lati positivi che ci sono e non alimentare quelli che possono essere alibi piuttosto che condizioni negative, non è il momento, siamo solo alla settima di campionato e c'è tutto il tempo per trovare l'amalgama, trovare un'unità di intenti importante, quindi farò leva su quello".