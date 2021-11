La lotteria dei rigori costa alla Fya Riccione la prima sconfitta stagionale e l'eliminazione dalla Coppa: avanti il Coriano

La Fya Riccione viene sconfitta per la prima volta in stagione. Al Nicoletti, nell'ottavo di finale di Coppa Italia "Minetti", il Tropical Coriano passa ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 120'. Tantissimi errori dagli 11 metri, per i padroni di casa hanno sbagliato Zuppardo, Pigozzi, Bernacchini e Sartori, goal di Merciari. Per il Tropical Coriano De Luigi, Stanco e Fabbri parati, Canini e Rivi a segno. Fya e Tropical si sarebbero dovuti affrontare anche in campionato il prossimo weekend, ma i contemporanei impegni in Nazionale sammarinese di alcuni giocatori del Tropical Coriano hanno fatto slittare la gara.

Tabellino

FYA RICCIONE – TROPICAL CORIANO 0 – 0 (1 – 2 d.c.r.)

FYA RICCIONE: Sodani, Mingucci, Fabbri (65 Carnesecchi), Cannoni, Maggioli, Valeriani (82 Bernacchini), Scarponi (62 Merciari), Scotti (79 Manfroni), Zuppardo, Pigozzi, Colley (60 Sartori). A disp: Mordenti, Tamagnini, Capicchioni, Laurino. All: Taccola

TROPICAL CORIANO: Bascucci, Santarini (1ts Galassi), Perazzini, Stanco, De Luigi, Anastasi, Vagnarelli (61 Bartoli), Fabbri, Rivi, Tonini (86 Caldari), Canini. A disp: Nigro, Crescentini, Amaducci, Marmo, Carciani, Manetta. All: Bucci

ARBITRO: Riccardi di Rimini

AMMONITI: Pigozzi, Rivi, Vaganarelli, Manfroni