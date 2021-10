Coppa Italia "Minetti", Tropical Coriano agli ottavi di finale: Victor San Marino sconfitta di misura dopo i supplementari

Il Tropical Coriano prosegue il suo cammino in Coppa Italia "Minetti". I riminesi superano 1-0 dopo i tempi supplementari il Victor San Marino, grazie alla girata vincente di Tonini nel cuore dell’area, e si qualificano agli ottavi di finale di questa competizione. Domenica prossima alle ore 15.30 ci sarà il bis allo stadio “Daniele Grandi”, questa volta per il campionato italiano di Eccellenza.

La partita

Inizia il match e dopo nemmeno 4 minuti di gioco è già quasi gol del Victor San Marino: cross di Sapori dalla sinistra, incornata di Michelucci, il pallone s’infrange sul palo a portiere battuto. Davvero sfortunato in questa circostanza il giovane centrocampista del club sammarinese. Al 9’ anche i padroni di casa vanno vicinissimi a segnare la rete del vantaggio: la spaccata di Rivi in area, infatti, sibila il palo della porta biancazzurra prima di terminare sul fondo. Si arriva intorno al quarto d’ora di gioco ed è il Victor San Marino a rendersi nuovamente pericoloso in avanti: cross di Boccioletti dalla sinistra, colpo di testa di Pancotti, Bascucci effettua una gran respinta in angolo strozzando così l’esultanza in gola all’attaccante biancazzurro. Al 18’ tocca questa volta al Tropical Coriano farsi notare in avanti: Bartoli intercetta un passaggio di Michelucci per un compagno di squadra e va al tiro dal limite, palla fuori di poco. Due minuti dopo i biancazzurri provano a sfruttare i calci piazzati per andare in vantaggio: corner di Boccioletti dalla sinistra, colpo di testa di Pedrazzini in area, il pallone esce davvero di un niente. Il Victor San Marino crea tantissimo in attacco, ma fatica a buttarla dentro. Poco dopo la mezz’ora l’arbitro Rossi annulla un gol al Tropical Coriano: Tomassini si è fatto trovare in netta posizione di fuorigioco prima di infilare inutilmente Pazzini. Si è dunque sempre fermi sullo 0-0. Al 36’ Boccioletti prova su punizione a segnare l’1-0 del Victor San Marino prima della fine del primo tempo, ma la sua conclusione termina alta di pochissimo. Al 44’ altra chance per il team biancazzurro per chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco, questa volta con Pastorelli, in campo al posto di Albonetti che si è infortunato nel riscaldamento pre-gara, che s’incarica di battere una punizione da posizione interessante: il centrocampista biancazzurro inquadra lo specchio della porta, ma per sua sfortuna Bascucci è attento e riesce a respingere coi pugni in angolo il suo tiro.

Inizia il secondo tempo ed è il Tropical Coriano a prendere l’iniziativa intorno al 12’: Bartoli ritenta dalla distanza, parata facile per Pazzini. Si arriva al 28’ e c’è un nuovo calcio d’angolo per il Victor San Marino: Pastorelli mette la palla dentro l’area, svetta Pedrazzini in mischia ma la sua incornata sfiora solamente l’incrocio dei pali. La squadra sammarinese non demorde e continua a pressare e ad attaccare gli avversari finché non riuscirà a segnare, ma al 30’ getta alle ortiche un’opportunità d’oro per sbloccare la partita: Bardeggia calcia forte sul primo palo da buonissima posizione, Bascucci sale di nuovo in cattedra salvando i suoi con una respinta efficace. Quattro minuti dopo risponde il Tropical Coriano con il destro al volo di Mularoni da lontano: la palla termina sul fondo non di molto. Al termine dei 90’ e dell’extratime non c’è ancora un club vincitore tra il Tropical Coriano e il Victor San Marino: si va, dunque, ai tempi supplementari.

Prende il via il primo tempo supplementare e, dopo circa tre minuti di gioco, la formazione romagnola prova a prendere il sopravvento su quella sammarinese: punizione pericolosa di Greppi, Pazzini sventa la minaccia con una parata spettacolare in corner. All’8’ Morelli ha tra i piedi la palla del possibile gol del vantaggio per il Victor San Marino, ma il suo tiro è troppo debole e centrale per impensierire Bascucci che blocca la sfera a terra senza troppi problemi. Altra chance sprecata dai sammarinesi. Gli uomini di mister D’Amore non mollano e a due minuti dalla fine del primo tempo supplementare vanno nuovamente vicini al gol dell’1-0: cross di Pancotti dalla destra, Zabre colpisce di testa quasi totalmente indisturbato, la palla va però sul fondo. Termina sullo 0-0 anche il primo tempo supplementare di Tropical Coriano-Victor San Marino.

Comincia il secondo tempo supplementare e arriva un colpo di scena a Coriano dopo nemmeno 60 secondi: fallo bruttissimo di Matteoni ai danni di Prandelli a metà campo, l’arbitro Rossi sventola senza esitazioni il cartellino rosso nei confronti del difensore. Il Tropical Coriano giocherà i restanti minuti di gioco con un uomo in meno. Il Victor San Marino, stremato e poco lucido dopo aver avuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita, non riesce ad approfittare della superiorità numerica e subisce all’8’ una pesante doccia fredda: Tonini, con una girata da dentro l’area, riesce infatti ad avere la meglio su Pazzini e porta in vantaggio il Tropical Coriano. Tre minuti dopo aumenta il nervosismo in campo e anche il Victor San Marino rimane in 10 uomini: espulso Santi per un brutto fallo su Canini nei pressi dell'area biancazzurra. Ora è tutto più complicato per gli uomini di mister D’Amore sotto di una rete. Al 16’ l’ultima occasione per i biancazzurri per pareggiare e giocarsi l’accesso agli ottavi di Coppa Italia ai calci di rigore: Prandelli batte la punizione dal limite dell'area, la palla finisce sopra la traversa di pochissimo. Nei minuti successivi il Tropical amministra il vantaggio, seppur con fatica, e al triplice fischio finale può festeggiare la conquista dell’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Eccellenza e Promozione grazie al gol decisivo di Tonini all’8’ del secondo tempo supplementare.

Tabellino

Tropical Coriano-Victor San Marino 1-0 dts

Tropical Coriano: Bascucci; Perazzini, Matteoni, Deluigi, Palazzi (6’ pts Stanco); Bartoli (3’ sts Costantini), Caldari (39’ st Vagnarelli), Mularoni; Tonini, Rivi (42’ st Canini), Tomassini (29’ st Greppi). Panchina: Pollini, Crescentini, Anastasi, Fabbri. All.: Bucci.

Victor San Marino: Pazzini; Rosti (8’ st Luvisi), Santi, Pedrazzini, Boccioletti (47’ st Greco); Michelucci (15’ st Prandelli), Pastorelli, Morelli; Sapori (8’ st Gaudenzi); Pancotti, Bardeggia (34’ st Zabre). Panchina: Battistini, De Queiroz, Albonetti, Barone, Zabre. All.: D’Amore.

Arbitro: Rossi (sezione di Forlì).

Ammoniti: Deluigi, Palazzi, Perazzini, Costantini.

Espulsi: Matteoni al 1’ sts e Santi all’11’ sts.

Marcatori: 8’ sts Tonini.