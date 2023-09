Coppa Italia, con un tris il Tropical Coriano supera la Savignanese

Tre punti per il Tropical Coriano nel girone di Coppa Italia, i ragazzi di Scardovi superano 3-2 la Savignanese con gol decisivo di Nisi all'85', autore di una doppietta. Una partita in cui gli episodi sono stati decisivi. Al 16′ Forti su punizione pennella per Lombardi che di testa insacca. Il Tropical pareggia con Nisi che devia in gol un traversone di Guidi (27′). Nella ripresa i locali tentano la fuga con D’Orsi che risolve una mischia e batte Papi. Brocculi si fa trovare ed appena entrato trova il pareggio in tap in. Ancora Brocculi ha la possibilità di segnare ancora, ma calcia alto. Gol sbagliato, gol subito. Nisi di testa segna la rete decisiva a 5′ dalla fine.

Tabellino

Tropical Coriano Savignanese 3-2

Tropical: Vico, Guidi, Bandieri, Vagnarelli (70′ Vico), Anastasi, Rossi (46′ Donati), Tamagnini, Bartoli, Bartoli (52′ Notaro), Nisi, Scarponi (66′ Enchisi), Zanni (52′ D’Orsi)A disp: Bianchini, Tiraferri, Dominici, Donati, D’Orsi, Notaro, Ronci, Enchisi, Vico All Scardovi

Savignanese: Papi, Colombi, Mazza, Forti (75′ Campanini), Masciullo, Vandi, Di Gilio, Mazzarini, Sberlati (67′ Brocculi), Mazzuoli (88′ Toni), Lombardi (71′ Bianchi) A disp Torri, Ceccarelli, Santi, Possenti, Campanini, Bianchi, Brocculi, Toni All Montanari

Marcatori: 16′ Lombardi, 27′ Nisi, 58′ D’Orsi, 68′ Brocculi, 85′ Nisi

Ammoniti:Colombi