Primo ko per il Tropical Coriano, sconfitto in casa di misura dalla Savignanese

Dopo le vittorie contro Spiv e Cotignola, arriva il primo stop in campionato per il Tropical Coriano. Domenica pomeriggio infatti la Savignanese espugna 1-0 il "Grandi" grazie a una rete nella ripresa di Alessandro Rossi. Una gara con tante occasioni soprattutto per gli ospiti, che hanno fallito anche un rigore a inizio gara. Domenica prossima il Tropical sarà ospite del Sanpaimola.

La partita

Al 4' tiro cross pericoloso di Mazzarini, Pollini in tuffo è bravo a deviare sopra la traversa. Due minuti più tardi Zoffoli semina il panico in area dopo aver saltato Galassi, l'estremo difensore di casa se la cava mettendo in corner. Pollini commette poi fallo su Osayande in area: rigore per gli ospiti, ma il portiere riesce a respingere il tentativo del numero 11 gialloblù tuffandosi a destra, e opponendosi anche sulla ribattuta. Ancora vicini al vantaggio i cesenati questa volta con Pacchioni, che cerca il secondo palo a giro con una conclusione dentro l'area, ma Pollini si supera e si salva con l'aiuto del palo. Pacchioni ci prova poi poco dopo di testa su cross di Battistini, ma il suo tentativo è centrale e facile preda del portiere.

Al 66' il gol che decide la gara in favore degli ospiti: Alessandro Rossi, subentrato da 4' a Battistini, sugli sviluppi di un corner trova la via del gol. Fusconi al 77' è super nel deviare in angolo un tiro da fuori area di Rivi, destinato all'incrocio. L'ultima occasione capita poi sui piedi di Perazzini, che da ottima posizione spara alto sopra la traversa della porta ospite.