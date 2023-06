Eccellenza, colpo per il centrocampo del Coriano: dalla Folgore Falciano arriva Serafini

L'A.S.D. Tropical Coriano comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2023-2024, di Matteo Serafini, centrocampista classe 1994 proveniente dalla Folgore Falciano Calcio. Abile 'tuttocampista', Serafini si distingue per visione di gioco e tecnica sopraffina oltre a un'eccellente abilità nel recuperare i palloni. Inoltre, porta in dote nel centrocampo biancorossoblù quell'esperienza e quella professionalità che sono fondamentali in un campionato così lungo e difficile come quello di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del Misano, dopo la classica trafila nel 2010-2011 è arrivato fino in 1^ Squadra disputando il suo primo campionato di Eccellenza. Poi Marignanese, Fya Riccione, il ritorno a Misano, Gabicce Gradara e a seguire la Folgore tra Promozione ed Eccellenza