Rimini, Ubaldi passa in biancorosso. Risoluzione consensuale con Piscitella

Serie C

Serie C Girone B

Il Rimini comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Ubaldi. Il nuovo attaccante biancorosso classe 1999 ha cominciato il suo percorso calcistico alla Polisportiva Campitello, poi a 16 anni è stato prelevato dalla Spal, dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili sino alla primavera con la soddisfazione dell’esordio in Serie C nel 2015/16. Poi la Serie D con le maglie di Castelvetro e Cannara quindi il passaggio al Pisa e l’approdo definitivo al professionismo prima con le maglie di Pistoiese e Lucchese poi nella scorsa stagione l’esperienza con la maglia del San Donato Tavarnelle dove ha collezionato 32 presenze con otto gol segnati. Leonardo Ubaldi ha firmato con il biancorosso un contratto biennale con opzione per il terzo.

Il club comunica anche la risoluzione consensuale del contratto che legava Giammario Piscitella al Rimini. "Il Rimini Football Club nel ringraziare Giammario per l’impegno dimostrato durante gli anni trascorsi in maglia a scacchi augura al calciatore le migliori fortune professionali e umane".