Calcio, nasce un unico settore giovanile per la città di Cattolica

Ufficializzato l'accordo tra le società calcistiche ST Young 2017 Cattolica e Academy Cattolica; il closing è stato definito nel mese di maggio 2023 e oggi si può, dunque, parlare del nuovo, unico e storico Settore Giovanile per la città di Cattolica, S.T. Cattolica. Rumors che, in questi mesi, hanno accompagnato la stagione conclusa, sono stati confermati, a seguito di numerosi incontri preliminari, avviati già da dicembre dello scorso anno. Nel segno di un progetto a lungo termine, con la volontà comune di superare i campanilismi, oltre i quartieri, uniti per una mission comune: la crescita di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che praticano o vogliono iniziare ad avvicinarsi al gioco del calcio. È a tutti loro, infatti, che si rivolge il club giallorossoblu; il protagonista, al centro del progetto, sarà proprio il bambino.

L'intento è quello di creare una green line organizzata e funzionale, unendo le varie competenze, la voglia di migliorare e gli interessi univoci, seguendo i valori di lealtà, rispetto ed educazione. Un progetto ambizioso, fortemente voluto in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Cattolica, che potrà avvalersi di bene cinque campi a 11 (di cui due sintetici) e i quattro campi da calciotto (di cui due in erba naturale) distribuiti tra lo Stadio Giorgio Calbi e il Centro Sportivo Torconca, per vivere a pieno il gioco del calcio nella Regina dell'Adriatico. Il progetto sarà presentato in conferenza stampa giovedì 29 giugno alle ore 18.30 presso l'ingresso in ombra dello stadio Giorgio Calbi. Al termine verrà offerto un rinfresco presso il bar ristorante "La manita" della struttura. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sulla nuova pagina Facebook S.T. Cattolica. News, foto, video e comunicati, saranno fruibili attraverso i nuovi riferimenti social: Facebook S.T.Cattolica, Instagram @stcattolica e YouTube S.T.Cattolica Channel.