Lo United fa squadra anche fuori dal campo, acquisito il Riccione Calcio Femminile di serie C

Proseguendo nell'impegno per unire le forze e raggiungere prestigiosi obiettivi sportivi, il presidente dello United Riccione Pasquale Cassese annuncia di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione della Asd Riccione Calcio Femminile, squadra che partecipa al Campionato di Serie C Lnd. Per sviluppare ulteriormente il proprio settore giovanile, inoltre, lo United Riccione ha istituito la Asd Academy Riccione, realtà che sarà impegnata nei campionati provinciali giovanili e di Terza Categoria maschile. I progetti di crescita e sviluppo societario e le iniziative legate a ciascuna delle realtà della "famiglia United Riccione" che il prossimo anno parteciperà all’attività calcistica con oltre 30 squadre verranno presentati il prossimo 25 agosto alle 12 presso lo spazio Walky Cup di Aquafan.