Serie D, United Riccione sconfitto in casa dall'Aquila

Sconfitta interna per lo United Riccione, dopo il rocambolesco 3-3 di Matese, che cede di misura all'Aquila. Decide un rigore nel primo tempo trasformato da Banegas. Riolfo manda subito Rossi tra i pali e sceglie una formazione nella quale Colistra e Ramires sono con Ndoj sulla linea della difesa. Prima parte di gara senza emozioni con il campo che condiziona in maniera evidente la manovra di gioco di entrambe le formazioni. Dopo un paio di incurisioni interessanti di Maio fermate da altrettante chiusure di Brunetti la partita si sblocca con la rete su rigore di Banegas che realizza dal dischetto dopo che Bissolo di Legnago aveva assegnato la massimo punizione per un intervento falloso di Diambo su Persiani. Pochi secondi dopo aver subito la rete dello svantaggio lo United ha una ghiotta occasione con Matteucci che di testa direziona la sfera verso l'incrocio ma Michielin ci arriva. E' di testa anche l'azione più pericolosa dell'Aquila con Alessandretti che di testa incrocia e manda fuori di poco.

La ripresa è ancor più condizionata alle condizioni del terreno di gioco con L'Aquila che, forte del vantaggio, difende e prende tempo mentre lo United prova ad alzare i ritmi senza però rivelarsi particolarmente pericoloso. L'azione che fa gridare i tifosi biancazurri arriva al 37' della ripresa sull'asse Sylla-Samb ma la conclusione decisiva è murata in scivolata. Nel recupero l'occasione più ghiotta per i padroni di casa con una palla "in the box" di Tonelli che Samb colpisce ma spedisce fuori di poco.

Tabellino

UNITED RICCIONE - L'AQUILA 0-1

UNITED RICCIONE (343):

Rossi; Ramires (40'st Cottone), Ndoj, Colistra (35'st Martinelli); Pichierri, Diambo, Matteucci, Pellacani (13'st Samb); Tonelli, Maio, Ferrara (27'st Sylla).

A disp.: Servalli, Mesisca, Carpentieri, Callegaro, Tirincanti.

All.: Riolfo

L'AQUILA (433):

Michielin; Bellardinelli (34'st Piscitella), Brunetti, Alessandretti, Giuliodori; Angiulli, Del Pinto, Oualio; Mantini (33'st Carbonelli), Persiani (29'st Cassese), Banegas.

A disp.: Raffaelli, Colarelli, Alessandro, Lorenzoni, Braghini, Del Moro.

All.: Cappellacci

Arbitro: Bissolo di Legnago

Ammoniti: Bellardinelli, Diambo, Martinelli, Ndoj,

Marcatori:27' Banegas (Rig)