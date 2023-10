Riolfo pronto al debutto contro l'Avezzano: "Andiamo con grande entusiasmo e fiducia"

Squadra in casa

Squadra in casa United Riccione

Vigilia di United Riccione Avezzano, match d'esordio per Giancarlo Riolfo sulla panchina biancazzurra. "L'approccio dei ragazzi è stato più che positivo e intenso - esordisce il tecnico -. Il tempo non è mai abbastanza per quello che vuoi fare, però andiamo con grande entusiasmo, volontà e fiducia ad affrontare questa partita. Abbiamo focalizzato il lavoro su alcune situazioni ma cercando di mettere dei principi abbastanza definiti".

Sull'avversario e sul girone F di Serie D: "Ho guardato qualche partita dell'Avezzano, è una squadra organizzata e con un pensiero specifico. Tutte le squadre di questo campionato sono temibili. È un girone sempre molto combattivo con squadre blasonate, quest'anno si è alzato il livello perché ci sono piazze importanti che vogliono tornare nel calcio professionistico e hanno investito molto. "Riccione ha un'idea e un progetto da cavalcare e portare avanti, vedremo quanto saremo bravi a definirlo" chiude Riolfo.