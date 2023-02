Serie D, lo United Riccione supera il Salsomaggiore e si porta in zona playoff

Torna al successo lo United Riccione, che doma 3-1 il Salsomaggiore e si apposta in zona playoff. Dopo le problematiche vissute domenica scorsa a Sant’Angelo Lodigiano i ragazzi dello United Riccione si presentano in campo indossando magliette bianche con la scritta “NO AL RAZZISMO” accompagnati dallo staff sanitario e del 118 per la giornata che la Lega Nazionale Dilettanti dedica al personale sanitario a 3 anni dal primo caso di Covid-19.

La partita

Primi 10 minuti di partita con poche emozioni poi il Nicoletti si sveglia quando Pezzolato compie un vero e proprio miracolo distendendosi sul colpo di testa di Habachi ispirato dalla punizione di Bernasconi. Al 13esimo Vassallo viene pescato, di spalle, nell’area piccola: il numero 29 si gira bene ma conclude alto. Al 22’ Mokulu dalla distanza trova la via del gol ma il direttore di gara annulla per la posizione di fuorigioco di Vassallo che pur non toccando il pallone ostruiva la visuale del portiere ospite. Vassallo sblocca la partita al 41’ quando lanciato da D’Antoni si invola verso la porta difesa da Mora e lo batte con un preciso rasoterra.

E se il primo tempo si chiude alla grande, la ripresa si apre ancora meglio con Besea che segna la rete del raddoppio dopo soli 35 secondi dal fischio d’inizio, Mora, non impeccabile, viene battuto da un preciso rasoterra da posizione piuttosto defilata. La rete del tris arriva al decimo con D’Antoni che controlla palla e calcia al volo alle spalle di Mora per il 3-0. Quando lo United Riccione sembra essere in totale controllo dell’incontro arriva la rete di Berti che viene lasciato solo libero di calciare e dal limite dell’area batte Pezzolato. Nel finale due tiri dalla distanza infiammano il pubblico, Gambino appena entrato ci prova di potenza ma trova il portiere seppur in due tempi, dall’altra parte Kamisi

vede Pezzolato fuori dai pali e tenta la parabola morbida ma centra la parte alta della traversa. Finisce 3-1 e lo United Riccione, che sale in zona play off può pensare ai quarti di Coppa Italia di mercoledì (contro l’Adriese) e al derby con Ravenna di domenica prossima.

Tabellino

UNITED RICCIONE - SALSOMAGGIORE 3-1

UNITED RICCIONE (433):

Pezzolato; Lo Duca (13’st Colombo), Biguzzi, Colacicchi, Lordkipanidze (18’st Contessa); Besea (30’st De Silvestro), Benedetti, Aboncklet; Vassallo, Mokulu (21’st Grancara), D’Antoni (40’st Gambino).

A disp.: De Fazio, Artur, Bellini, Ferrara.

All.: Gori

SALSOMAGGIORE (442):

Mora; Lasagni, Furlotti, Orlandi, Segantini; Berti, Pedretti, Fortunati (15’st Ziliotti), Selloum (34’st Kamisi); Habachi (15’st Djibril), Bernasconi (31’st Turrà).

A disp.: Frattini, De Nigris, Dattaro, Brasacchio, Fanzaghi.

All.: Bonini

Arbitro: Vincenzi di Bologna

Ammoniti: Benedetti, Pedretti, Besea, Abonckelet.

Marcatori: 41’ Vassallo, 1’st Besea, 10’st D’Antoni, 25’st Berti