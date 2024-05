Playout serie D, lo United Riccione è salvo: Tivoli condannata alla retrocessione in Eccellenza

Lo United Riccione batte 3-2 la Tivoli in trasferta e guadagna la salvezza in Serie D. Nella sfida secca di playout serviva una vittoria e i biancazzurri sono riusciti nell'impresa. Al 39' sblocca la sfida Matteucci in favore degli ospiti sfruttando un cross dal limite. Il gol del pari due minuti più tardi è di Di Emma sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel recupero del primo tempo riporta avanti i biancazzurri Maio con un colpo di testa dopo una respinta del portiere al cross di Ferrara. Nella ripresa firma il tris Samb su assist di Matteucci (53'), a nulla serve poi la rete di testa al 77' di Maurizi. La Tivoli retrocede in Eccellenza, Riccione salvo.