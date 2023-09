United Riccione, saluta Catania e arriva Carpentieri

A poche ore dal debutto in campionato a Tivoli, lo United Riccione ufficializza due movimenti di mercato: uno in entrata e uno in uscita. Lascia il biancazzurro l'attaccante siciliano classe 2002 Francesco Catania, arrivato neanche due mesi fa, che passa al Canicattì. In prestito secco dal Gladiator arriva invece a Riccione il difensore classe 2005 Alfonso Maria Carpentieri.