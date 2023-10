Lo United Riccione esonera mister Pulzetti e il suo collaboratore Ninchieri

Lo United Riccione comunica di aver sollevato il tecnico della prima squadra Nico Pulzetti e il suo collaboratore Giacomo Ninchieri dai rispettivi incarichi. "Ad entrambi la gratitudine della società per il lavoro svolto in questo avvio di stagione e gli auspici per un futuro di grandi soddisfazioni sportive e personali. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova composizione dello staff tecnico" scrive il club, che dopo il 2-2 strappato in extremis sul campo del Fossombrone si ritrova in ottava posizione con 7 punti, a -4 dalla vetta occupata dalla Sambenedettese, prima con 11 lunghezze in compagnia di Fossombrone e Chieti.