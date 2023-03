Calcio, nessun interessamento del presidente dello United Riccione ad altri club

Lo United Riccione ha diffuso nella giornata di mercoledì una nota per smentire nella maniera più assoluta qualsiasi tipo di interessamento del presidente Pasquale Cassese a un suo presunto interessamento all'acquisto di società sportive e, nello specifico, del Rimini. "Il rapporto fra United Riccione e Rimini Calcio è ottimo e i rapporti fra club e fra dirigenti sono sani - si legge -, la collaborazione è massima così come è auspicabile sia fra società di territori vicini. Ma non esistono piani di altro genere. Le iniziative del Presidente Pasquale Cassese sono rivolte unicamente alla crescita e allo sviluppo dei progetti legati allo United Riccione, al consolidamento di quanto fatto in questo primo anno di Serie D e al futuro del calcio nella Città di Riccione".