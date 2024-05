Serie D, lo United Riccione viene sconfitto dall'Atletico Ascoli: biancazzurri ai playout

Lo United Riccione viene sconfitto 4-2 ad Ascoli e dovrà disputare i playout per cercare di evitare la retrocessione in Eccellenza. L'ingresso in campo al "Don Bartolini" è traumatico, dopo 5 minuti sugli sviluppi di un corner Ciabuschi la spara alle spalle di Rossi. Per lo United Riccione è tutto in salita ma Syku, dalla parte opposta, incorna a rete per il pari prima che un colpo al volto lo obblighi ad uscire dal campo. La partita è tesa e lo United Riccione la interpreta con difficoltà, grandi proteste per un fallo in area di Pompei su Falou e grande nervosismo per gli interventi senza troppi fronzoli dei padroni di casa. A fine primo tempo erroraccio di Rossi che su un traversone di Rossi si porta la palla oltre la linea e regala il gol a Gurini.

Ripresa con lo United Riccione che si presenta più convinto, Falou fallisce una rete a porta vuota dopo pochi minuti, poi al 9' il cross di Tonelli allungato da Sylla arriva sui piedi di Diodato che batte Pompei per il 2 pari. Al 25' Guiotto di Schio fischia un rigore dubbio che Cesario si incarica di battere, segnando il 3-2. Il finale è tutto nelle palle di Sylla e Ferrara finite fuori di poco e nella fuga di Capitan Traini che, addirittura, firma il poker dei padroni di casa. United Riccione ai playout, il Tivoli vince, sarà sfida unica in trasferta nel Lazio per restare in Serie D.

Tabellino

ATLETICO ASCOLI - UNITED RICCIONE 4-2

ATLETICO ASCOLI (352):

Pompei; Pinto, D'Alessandro, Mazzarani; Camilloni, Vecchiarello (4'st Ceccarelli), Gurini (14'st Clerici), Severini, Traini; Minicucci (24'st Cesario), Ciabuschi (9'st Olivieri).

A disp.: Torregiani, Marucci, Dondoni, Valentino, Pedrini.

All.: Seccardini

UNITED RICCIONE (433):

Rossi; Ramires, Martinelli, Syku (27' Chiesa), Moray; Diodato, Pellacani, Diambo; Tonelli (16'st Soumahoro), Maio (4'st Sylla), Falou.

A disp.: Bulgarelli, Caponi, Ferrara, Mesisca, Carpentieri, Matteucci.

All.: Utro

Arbitro: Guiotto di Schio

Ammoniti: Vecchiarello, Falou, Gurini, Martinelli.

Marcatori: 6' Ciabuschi, 24' Syku, 43' Gurini, 10'st Diodato, 38'st Traini.