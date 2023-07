United Riccione, il presidente Cassese: "Di Pulzetti mi hanno colpito l'intelligenza e la voglia di fare"

A 3 giorni dalla partenza per il ritiro di San'Agata Feltria, lo United Riccione presenta la nuova stagione. A intervenire sono il presidente Pasquale Cassese, il direttore generale Emilio Capaldi e l'allenatore Nico Pulzetti. La scelta di quest'ultimo come tecnico viene spiegata dal presidente: "Come calciatore l'ho sempre ammirato perché non mollava mai, è un uomo umile perché essendo stato allenato da grandi allenatori poteva fare un percorso diverso, l'ha iniziato dall'Eccellenza e ha dimostrato di aver azzerato il percorso da calciatore per fare carriera da grande allenatore. Questa intelligenza e questa voglia di fare mi hanno colpito, due mesi fa a cena è nato il feeling".

Col tecnico sono stati scelti poi i tanti nuovi volti del Riccione 2023/24: "Siamo stati veloci a trovare i profili giusti per i principi di gioco del Mister e soprattutto gli uomini che potevano rappresentare il nostro progetto, quindi li abbiamo poi presi. Attorno a Pulzetti si è creato tutto lo staff e si è completato un bel puzzle. Vedo un gruppo di ragazzi intelligenti, affiatati e molto compatti, sicuri di voler dare valore e merito a questa città, per regalare qualcosa di importante". Sugli obiettivi, così Cassese: "Purtroppo vince una squadra sola, dobbiamo arrivare al punto di aver fatto tutto con coerenza, tranquillità, semplicità e lavoro. Il lavoro paga sempre, tutti i giorni ci nutriamo di passione e professionalità. Questo mix può portare a quel successo che uno spera, come una squadra ambiziosa".

Pulzetti spiega la disposizione tattica con cui partirà la sua squadra: "La base è 4-3, partiremo col 4-3-3. Abbiamo già cercato calciatori con caratteristiche ben precise per fare questo modulo. Nelle coppie dei vari ruoli siamo riusciti a trovare giocatori importanti ma anche diversi tra loro". Il tecnico ha avuto tanti allenatori vista la lunga carriera nel rettangolo verde, ma non ne ha uno in particolare a cui ispirarsi: "Ne ho avuti tanti, ho cercato da allenatore di tornare indietro nel tempo coi ricordi e prendere le cose migliori da ognuno di loro, anche qualche cosa di negativo per non commettere gli stessi errori di gestione di gruppo successi in passato. Cerco di prendere spunto non copiando, ma cercando di fare la mia strada in base alla categoria e ai giocatori che ho a disposizione".

Il dg Capaldi fa il punto sullo stato dei lavori allo stadio Nicoletti: "Il campionato inizia il 3 settembre, il 2 agosto ci sarà la sentenza del Tar che riguarda Reggina e Siena, da lì si saprà se l'inizio slitterà. Noi sappiamo che l'ultimo giorno utile per la riconsegna dei lavori sarà il 13 ottobre, oppure ci saranno penali nei confronti della ditta che ha vinto l'appalto. I lavori inizieranno il 2 agosto, sarà cantiere, per apporre sia il manto di ultima generazione in sintetico che l'impianto di illuminazione e gli impianti termici e idraulici. Vedremo di fare accelerare i lavori il più possibile. Abbiamo delle alternative, non ultima quella di giocare nel campo di via Arezzo per rimanere a Riccione in Coppa Italia e per la prima di campionato".