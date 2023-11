Non basta il gol di Ferrara in avvio: United Riccione sconfitto dal Chieti

Sconfitta interna per lo United Riccione, che cede 2-1 al Chieti, seguito da 100 tifosi. I biancazzurri di Riolfo, che ripropone un 343 sono però subito bravi a portare la partita dalla loro parte. Dopo 2 minuti infatti uno scambio al limite con Djuric mette in condizione Ferrara di firmare la rete del vantaggio. Quando la partita sembra tranquilla un errore del Riccione su una rimessa a favore accende il contropiede di Masawoud che salta Syku e Filì prima di farsi chiudere in scivolata dal provvidenziale intervento di Ramires. Nella seconda parte del primo tempo lo United perde un po' le misure, gli ospiti si fanno più pericolosi e a 5 dall'intervallo trovano il pari con Salvatore che sul secondo palo riceve palla ed è preciso a superare Servalli. Avvio di ripresa pimpante dello United Riccione che però non trova con facilità la via verso l'area avversaria. Al 34' della ripresa Postiglione di testa, su corner, trova il vantaggio ospite. I forcing finale non arriva nonostante i cambi, nulle le occasioni da annotare ma al Chieti basta per sbancare Riccione e infliggergli l'ennesimo ko casalingo.

Tabellino

UNITED RICCIONE CHIETI 1-2

UNITED RICCIONE (343):

Servalli; Syku (26'st Mesisca), Filì ( 40'st Kyeremateng), Ndoj, Pichierri, Scalini, Djuric (37'st Ventola), Ramires; Napolitano (26'st Tonelli), Ferrara, Maio.

A disp.: Bracaj, Carpentieri, Colistra, Pellacani, Cottone.

All.: Riolfo

CHIETI (4231):

Serra; Marino, Postiglione , Conson, Laziz; Mercuri, Forgione; Masawoud, Paletta (20'st Di Sabatino), Salvarore (33'st Mazzei); Fall (16'st Mancini).

A disp.: Antignani, Spinelli, Gatto, Barlafante, Vesi, Cardellino.

All.: Chianese

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Ammoniti: Fall, Djuric, Marino, Riolfo, Chianese, Salvatore, Scalini,

Marcatori: 2' Ferrara, 40' Salvatore, 34'st Postiglione