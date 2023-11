Serie D, il Notaresco passa di misura a Riccione

Sconfitta interna per lo United Riccione, che cede 1-0 al Notaresco. Partita equilibrata e con poche emozioni, primo tempo giocato su ritmi bassi da entrambe le formazioni e le occasioni latitano. Al 18' Callegaro in contropiede cerca Ventola ma l'attaccante colpisce debolmente. Al 24' la punizione di Ferrara è altissima. Nella ripresa lo United Riccione sembra più convinto dei suoi mezzi e per i primi 20 minuti chiude in area gli avversari. Il direttore di gara annulla al 21' una rete a Ramires per fuorigioco dopo una bella giocata di Pellacani. Quando i biancazzurri sembrano in controllo arriva però la doccia fredda con il vantaggio Notaresco in una delle pochissime azioni pericolose. Marrancone dal limite trova la traiettoria giusta e batte Servalli. A nulla serve il forcing finale. Il Notaresco passa a Riccione.

Tabellino

UNITED RICCIONE SAN NICOLO' NOTARESCO 0-1

UNITED RICCIONE (343):

Servalli; Syku, Mesisca (32'st Cottone), Ndoy; Ramires, Scalini, Callegaro (39'st Djuric), Pellacani (39'st Tonelli); Ferrara (19'st Kyeremateng), Ventola (19'st Maio), Napolitano.

A disp.: Bracaj, Pichierri, Grancara, Filì.

All.: Riolfo

SAN NICOLO' NOTARESCO (442):

Curtosi; Forcini, Casella, Ferri, Pulsoni; Marrancone (39'st Cotugno), Tringali (43'st Braghini), Antezza, Bonfiglio (39' st Zugaro); Ranieri (19'st Belloni), Saccomanni (10'st Scipioni).

A disp.: Barzanti, Campestre, Mecomonaco, Patrizi.

All.: Bruno

Arbitro: Laraspata di Bari

Marcatore: 23'st Marrancone

Ammoniti: Kyeremateng, Tonelli, Zugaro, Mesisca, Saccomani, Tringali, Bruno (dalla panchina).