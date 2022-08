Calcio, colpo in attacco del Rimini: Michele Vano è biancorosso

Michele Vano è un nuovo calciatore del Rimini. Il 31enne di origine romane (è nato il 5 ottobre 1991) con i suoi 191 centimetri è il nuovo rinforzo per il reparto offensivo biancorosso. L’attaccante proviene dal Perugia con cui ha collezionato una presenza in Coppa Italia nella stagione appena iniziata e arriva al Rimini con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023. Nella scorsa stagione Michele Vano, che in carriera ha collezionato 17 presenze in Serie B e 109 presenze in serie C, ha indossato la casacca della Pistoiese segnando 11 gol.

“Sono davvero felice di essere arrivato al Rimini - dichiara Vano -: quando ho saputo della possibilità ho dato immediatamente la mia disponibilità, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e mettermi a disposizione del gruppo. Ho visto la squadra nell’amichevole di Perugia e in altre uscite e ho avuto un’ottima impressione: ci aspetta un bel campionato”.