Vano dopo il gol al Pontedera: "Per come si era messa la partita abbiamo preso un buon punto"

Dopo aver segnato il gol che ha permesso al Rimini di pareggiare contro il Pontedera, Michele Vano è intervenuto nel post gara. L'attaccante ringrazia i compagni che gli hanno permesso di gonfiare la rete: "Sono contento perché abbiamo almeno pareggiato questa partita, che era uno scontro diretto per i playoff. Sono contento per Rosso e Piscitella, era un periodo molto particolare per loro, hanno risposto veramente presente. Grazie a loro siamo riusciti a pareggiare, perché Rosso ha crossato, Piscitella mi ha messo una grande palla e ho sbagliato io il secondo colpo di testa. Sono state veramente brave persone e professionisti seri".

Il Rimini ultimamente alterna, nel corso delle sue partite, momenti in cui fatica e momenti in cui sembra in grado di poter segnare più reti. "Fa parte delle partite in generale - commenta Vano -, ci sono momenti positivi e negativi. Dovremo essere bravi a portare tutti questi momenti dalla nostra parte, per come si era messa la partita abbiamo preso un buon punto".