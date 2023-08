Calcio, Regini passa dal Rimini al Sestri Levante

Il Rimini comunica di aver ceduto al Sestri Levante il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Regini. "Il

Rimini ringrazia Vasco per la grande professionalità e l’impegno durante l’anno trascorso in biancorosso e gli augura il meglio per il futuro" scrive il club in una nota diffusa giovedì pomeriggio. Il terzino sinistro nell'ultima stagione è sceso in campo 27 volte in campionato e 2 in Coppa Italia.