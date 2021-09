Coppa "Minetti", il Verucchio strappa a Novafeltria il pass per il terzo turno

Termina 0-1 la sfida tra Vis Novafeltria e Verucchio, valida per il secondo turno di Coppa Italia "Maurizio Minetti". A decidere la gara la rete di Ribezzi al 18' del primo tempo. La prima chance dell'incontro arriva al minuto 9 ed è dei padroni di casa con Vivo, che dalla distanza mette fuori di poco. Poi la rete che decide l'incontro, messa a segno di testa appunto da Ribezzi.

Il Novafeltria prova a scuotersi in cerca del pareggio con Toromani, che non riesce però a creare grossi grattacapi all'estremo difensore ospite Caprili. Il numero 9 di casa all'81' non riesce ad angolare la conclusione su suggerimento di Alpino, due minuti più tardi Vivo fa la stessa cosa. Ci riprova poi Toromani su punizione, mandando fuori di poco. Novafeltria che sarà impegnato domenica prossima in campionato sul campo della Due Emme, mentre al Verucchio toccherà la ben più difficile trasferta di Gambettola.