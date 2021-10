Solo un punto per il Verucchio contro la Due Emme

Dopo la disfatta per 6-0 sul campo del Gambettola, i riminesi muovono la classifica conquistando il punto che vale la decima posizione

Pari e patta tra Verucchio e Due Emme nella quarta giornata del girone F di Promozione. Dopo la disfatta per 6-0 sul campo del Gambettola, i riminesi muovono la classifica conquistando il punto che vale la decima posizione. A 10' dalla fine Delai salva il Verucchio dalla possibiile sconfitta, parando il rigore all'autore del primo gol Gregori. Nel prossimo turno il Verucchio sarà di scena nella difficilissima trasferta sul campo del Pietracuta, che finora ha sempre vinto.

Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, al 35' infatti la punizione di Gregori colpisce il palo ed entra. Al 44' la rete del pareggio del Verucchio: Michilli lancia Riccardo Colonna, che entra in area e supera l'estremo difensore della Due Emme. Al 50' Palumbo è chiamato all'intervento sulla conclusione di Bruma da fuori. Padroni di casa vicini al raddoppio con Guarino al 74', ma la palla esce di pochissimo. All'80' rigore per i cesenati: Gregori batte, ma Delai salva il Verucchio dalla possibile sconfitta.