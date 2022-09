Via libera dall'Osservatorio, parte la caccia ai biglietti. Prevendite aperte per Rimini-Cesena

Il Rimini Football Club ha ricevuto il via livera dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive nel pomeriggio di giovedì (8 settembre). Parte la corsa ai biglietti per assistere al derby di domenica al Neri tra Rimini e Cesena. La prevendita dei biglietti, per la sola tifoseria locale, parte alle ore 16 di giovedì 8 settembre. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Centralissima: Intero 25 euro – Ridotto 22 euro; Centrale: Intero 22 euro – Ridotto 19 euro; Laterale Est e Distinti: Intero 15 euro – Ridotto 12 euro; Curva Est: Intero 11 euro – Ridotto 9 euro. Le riduzioni saranno riservate ad Invalidi – Over 65 – Donne. I ragazzi dai 4 ai 17 anni potranno acquistare un tagliando al prezzo di € 2,00 nei seguenti settori: Laterale Est – Distinti – Curva Est.

Per acquistare il tagliando di accesso sarà necessario esibire un documento di identità in corso di validità e che riporti l’indirizzo di residenza, sia per gli adulti che per i bambini. Ogni persona potrà acquistare una massimo di 4 biglietti compreso il proprio. L’acquisto dei biglietti di Tribuna Centralissima e Laterale Est sarà possibile solo presso i botteghini dello stadio comunale “Romeo Neri”. I botteghini dello stadio saranno aperti nei seguenti giorni ed orari:

- Giovedì 08 settembre: dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

- Venerdì 09 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

- Sabato 10 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

- Domenica 11 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 14:45 con orario continuato.

Gli altri punti di prevendita

La vendita dei tagliandi per i soli settori di Curva Ovest e Laterale Ovest sarà aperta venerdì 9 settembre, alle ore 9, presso il Centro Coordinamento Club Cesena, in via Veneto 19 a Cesena.

In scooter da Cesena

Sale la febbre da derby e i tifosi del Cesena si preparano alla trasferta di Rimini lanciando un appello social: "Alcune info importanti per la trasferta di domenica - si legge su Facebook - per chi voglia viaggiare con noi, il ritrovo è nell'area parcheggio in Via Gino Luzzato, subito dopo l'uscita secante di Case Castagnoli, alle h. 11.30. Da li partiremo in scooter, pronti ad invadere Rimini. Chiediamo a tutti di vestirsi con una maglietta bianca oppure nera, così da creare un bel colpo d'occhio dentro al settore. Assieme al biglietto dello stadio, è stato pensato un gadget dal prezzo irrisorio e simbolico, che servirà per la coreografia organizzata all’interno del settore. Avanti Curva Mare! Tutti a Rimini in scooter", l'appello del tifo organizzato bianconero.