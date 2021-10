Il Novafeltria batte di misura e aggancia il Gambettola, decide la rete di Vivo

Il Novafeltria supera di misura il Gambettola e lo raggiunge in classifica a quota 13 punti, dietro alla coppia Pietracuta-Misano, due lunghezze sopra. A decidere la gara una rete nella ripresa di Vivo. Nel prossimo turno i riminesi saranno impegnati in trasferta col Granata.

Al 1' di gioco Frihat ci prova dalla distanza, ma alza troppo la mira. Stessa sorte la conclusione di Vukaj due minuti dopo. Al 15' Niang col tacco colpisce l'estremo difensore ospite Ambrosini. Al 33' altro tentativo del neo acquisto biancoverde Vukaj, palla di nuovo alta. Ci prova poi Savini ancora per gli ospiti, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. A inizio ripresa Savini va ancora vicinissimo al gol, colpendo la traversa. Al 55' passa in vantaggio il Novafeltria col colpo di testa di Vivo sugli sviluppi di un calcio di punizione. A 15' dal termine deve entrare in campo l'ambulanza per accompagnare fuori dal campo l'infortunato Radoi. Finale avaro di emozioni, festeggia il Novafeltria.