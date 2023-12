Serie D, lo United Riccione torna a mani vuote da Senigallia

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Senigallia

Sul sintetico di Senigallia lo United Riccione viene sconfitto 2-1 dalla Vigor. Al primo calcio piazzato la squadra di casa passa. Mancini su punizione piuttosto laterale mette in mezzo e trova la "spizzata" vincente di Marini che infila la sfera nell'angolo basso alla destra di Rossi. Non ci sono tante altre azioni da raccontare in un primo tempo piuttosto brutto. Alla mezzora buona parata di Rossi, sempre su colpo di testa ravvicinato. Sul finale di tempo un colpo alla caviglia costringe Diambo a lasciare il posto a Matteucci.

Nella ripresa è tutto un altro Riccione, più propositivo e più pericoloso. Samb Falou calcia benissimo, Roberto risponde pronto. Ferrara al 13' calcia fuori di pochissimo, anche Maio, dalla distanza, non inquadra la porta. Nel momento migliore dello United Riccione però una giocata sulla sinistra libera Kerjota che salta Pichierri e conclude a rete di potenza: palo-gol e raddoppio. L'arrembaggio porta alla rete della bandiera nel finale quando Maio calcia una potente punizione, Roberto respinge e Tonelli insacca. Non c'è più tempo per sperare nel pari. A Senigallia vince la Vigor 2-1. Da segnalare l'esordio di Tirincanti, prodotto del settore giovanile biancazzurro.

Tabellino

VIGOR SENIGALLIA - UNITED RICCIONE 2-1

VIGOR SENIGALLIA (433): Roberto; Scheffer (1'st Bartolini), Magi Galluzzi, Marini, Mori; Mancini (45'st Pesaresi), Gambini, Baldini (33'st Broso); Kerjota, Balleello (33'st Beu), Zammarchi.

A disp.: Prucoli, Tomba, Subissati, Serfilippi, Vrioni.

All.; Clementi

UNITED RICCIONE (352): Rossi; Colistra (32'st Sylla), Ndoj, Martinelli; Ramires, Pichierri (43'st Tirincanti), Diambo (42' Matteucci), Tonelli, Cottone (1'st Samb Falou); Maio, Ferrara (43'st Pellacani).

A disp.: Bracaj, Mesisca, Carpentieri, Di Criscio.

All.: Riolfo

Arbitro: Spedale di Palermo

Ammoniti: Tonelli, Magi Galluzzi, Ramires, Samb Falou.

Marcatori: 5' Marini, 39'st Kerjota, 47'st Tonelli.