Novafeltria corsaro a Cesenatico, la vetta dista solo due lunghezze

Il Novafeltria batte 2-0 a domicilio il Granata, e difende la seconda posizione a sole due lunghezze dalla capolista Pietracuta, che ospiterà domenica prossima. Al 3' Toromani ci prova su punizione, ma non trova la porta. 4' dopo ci prova Boschetti col destro, ma Giustore mette in corner. Al 14' miracolo del portiere ospite Andreani, che devia una conclusione ravvicinata di Giannini. Al 25' Vivo davanti al portiere non trova il gol. Al 40' Ronchi ci prova col mancino, pallone che termina a lato. Al primo minuto di recupero il Novafeltria sblocca il risultato: Mahmutaj vede e serve Niang, che infila il portiere e porta avanti i suoi.

Al 51' il Granata colpisce la traversa con un colpo di testa di Ugone su calcio d'angolo. 4' dopo contropiede del Novafeltria, Radici entra in area viene fermato fallosamente da Giustore. L'arbitro decreta il rigore che Boschetti con freddezza trasforma. Al 76' ancora una parata decisiva di Andreani a salvare il risultato, un minuto dopo Pavani si invola, ma a tu per tu con il portiere sbaglia la mira.