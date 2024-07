Calcio, si trasferiscono al Rimini Vitali, Malagrida e Malaj. Definito il programma delle amichevoli

Tre acquisti per il Rimini nella giornata di lunedì: il portiere Vitali, il ritorno di Malagrida e Malaj. Il primo è un portiere classe 1998, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e quindi del Sassuolo, che nelle ultime stagioni ha vestito

la maglia del Matelica e poi dell’U.S. Ancona con 27 presenze in Serie C. Per lui contratto di un anno con opzione per il secondo. Lorenzo Malagrida arriva in prestito dalla Sampdoria fino a giugno 2025 dopo l’esperienza della seconda parte della stagione scorsa dove aveva collezionato 13 presenze con un gol con la maglia a scacchi. Infine, sempre dai blucerchiati, il Rimini acquista Brendi Malaj, classe 2006, centrocampista albanese che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia blucerchiata nelle giovanili under 17 e under 18.

Definito anche il programma della amichevoli: i ragazzi di mister Buscè affronteranno la Folgore Delfino Curi Pescara mercoledì 24 luglio alle ore 17:00 al Comunale di Frontone (PU). Sabato 3 agosto ritorno al Romeo Neri dove i biancorossi affronteranno la Sambenedettese alle 18:30. Il calendario si concluderà con la consueta amichevole con l'ASD Verucchio il 14 agosto alle ore 20:00 al Comunale di Villa Verucchio (RN).