Calcio, lo Young Santarcangelo batte il Vigne e resta primo in solitaria

Vittoria per lo Young Santarcangelo. Tre punti molto importanti conquistati dai ragazzi di Mister Giacomo Mugellesi che davanti al pubblico gialloblù del CPB Stadium V. Mazzola superano 2-0 il Vigne, vendicando così la sconfitta dell’andata, sin qui unica in campionato, e complice il pareggio dell’Around Sport raggiungono la vetta solitaria della classifica.

Lo Young Santarcangelo vince la partita grazie ad una rete per tempo, all’interno di una gara difficile contro una squadra ostica. Nella prima metà di gioco i gialloblù si presentano diverse volte nei pressi dell’area avversaria ma riescono a punire solo poco prima del rientro negli spogliatoi grazie alla spizzata di Giudetti che imbuca Molari, bravissimo a beffare Geminiani con un tocco sotto. Nella ripresa i ritmi sembrano abbassarsi col Vigne che fa buona guardia dietro e prova a ripartire in contropiede: non può nulla, però, sul bellissimo gol di Lombardi che mette in ghiaccio il risultato.

Tabellino

YOUNG SANTARCANGELO: Piscaglia, Depaoli, Magnani (33’ ST Rocchi), Pagliarani (33’ ST Bellini), Casali, Succi (C) (25’ ST Zavattini), Fornari, Canarecci (1’ ST El Bachra), Giudetti (21’ ST Dospinescu), Lombardi, Molari. A disp. Lanci, Siboni, Arfilli. All. Mugellesi.

VIGNE: Geminiani, Pavirani, Alessandri, Toncelli (10’ ST Bravaccini), Cicognani, Moschetti (23’ ST Evangelisti), Olivastri (38’ ST Dallara), Colombo (36’ ST Kakou), Basini, Rossi (C), Labbate. A disp. Bonandi, Monti All. De Mitri.

ARBITRO: Leonardo Gallozzi (Forlì).

RETI: 41’ PT Molari, 25’ ST Lombardi.

AMMONITI: 23’ PT Lombardi, 32’ PT Succi, 33’ PT Pavirani, 45’ +2 PT Moschetti, 8’ ST Depaoli, 23’ ST Pagliarani.