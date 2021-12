Young Santarcangelo, per il centrocampo arriva Roberto Bellini

Lo Young Santarcangelo comunica l'ingresso nella famiglia gialloblù del centrocampista classe 1987 Roberto Bellini, proveniente dal Riccione 1926 con cui aveva cominciato l'attuale stagione 2021/2022. Bellini è un prodotto del settore giovanile della Colonnella dove conosce Mister Giacomo Mugellesi, prima come allenatore della Juniores, poi come compagno ed in seguito nuovamente allenatore in Prima Squadra. In carriera ha disputato per ben 14 stagioni la Seconda Categoria, metà di queste con la maglia della Colonnella fino al 2013/2014. Successivamente indossa la maglia dello Spontricciolo, seguendo Mister Mugellesi, con cui raggiunge i playoff, per poi proseguire il suo viaggio tra Bellariva, Real Monteleone (metà stagione), Rimini United Borgo San Giuliano (due stagioni) ed infine San Lorenzo con cui ottiene la promozione in Prima Categoria (2019/2020). Il Covid, però, blocca tutto e il classe '87 segue il suo allenatore a Riccione prima di accettare la chiamata dello Young Santarcangelo.

"Ho deciso di unirmi al progetto Young Santarcangelo in primis perché, oltre a Mister Mugellesi, conosco altre persone che lavorano qui con grande professionalità ed esperienza. - Queste le sue prime parole da giocatore gialloblù -. Ho sempre giocato a calcio per passione, e la passione che ho visto in questa realtà non ha eguali nemmeno in Eccellenza. La squadra è molto giovane con tanti ragazzi che sicuramente giocheranno in categorie superiori, personalmente penso di poter dare una mano con la mia esperienza per aiutare i giovani a crescere e poi perchè ho imparato che in queste categorie, pur avendo ottime qualità tecniche, è necessario a volte un po' di 'malizia' per vincere le partite ed i campionati."