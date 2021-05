Giro d'Italia, l'australiano Caleb Ewan beffa Nizzolo nel finale vincendo la tappa Modena-Cattolica

Dopo 177 chilometri di pianura sulla via Emilia, i corridori del Giro d'Italia arrivano a Cattolica. La città in riva al mar Adriatico è il punto d'arrivo intorno alle 17:30 dopo la partenza delle 13:10 da Modena. Niente salite, ma tante curve e rotatorie le principali insidie della carovana rosa, che ha percorso l'ultimo km prima del traguardo finale in rettilineo.

Con un grandissimo slalom negli ultimi metri, è stato l'australiano Caleb Ewan a tagliare per primo il traguardo: dopo Alberobello 2017, Pesaro e Novi Ligure 2019, Ewan aggiunge così Cattolica alla sua lista di vittorie al Giro, beffando Giacomo Nizzolo. Il milanese ha sfiorato il successo senza riuscirci: è il suo 16° piazzamento sul podio, con 11 secondi posti e 5 terzi. Molto anche l'interesse per l'evento roseo, nonostante l'orario lavorativo, con tanti cittadini sui bordi delle strade armati di smartphone e macchine fotografiche per immortalare il passaggio dei corridori.

Nessun fenomeno atmosferico (seppur qualche goccia di pioggia ci sia stata) ha messo il bastone tra le ruote dei 184 partecipanti. I numerosi spartitraffici, le rotonde e le curve hanno portato diverse sfortunate cadute, l'ultima proprio a pochissimi km dal traguardo ha colpito Mikel Landa, rimasto a terra dolorante, coinvolgendo anche Dombrowski. Il Giro d'Italia riprenderà alle 12:35 di giovedì dalle Grotte di Frasassi, dove comincerà la sesta tappa con arrivo ad Ascoli Piceno.