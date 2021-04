Campionati europei di nuoto, a Budapest c'è anche la ventenne Arianna Valloni

Al Nuoto Polisportiva Riccione è arrivata la chiamata ufficiale di Arianna Valloni per i Campionati Europei che si svolgeranno a Budapest dal 10 al 23 maggio prossimi. L’atleta, che ha appena compiuto 20 anni, terrà alta la bandiera della sua nazione, San Marino e della Federazione Sammarinese Nuoto, partecipando a due gare molto impegnative: i 1500 stile libero e gli 800 stile libero programmate dal 17 al 22 maggio. Per Arianna Valloni una piacevole conferma dopo aver già partecipato ai Mondiali del 2019 in Corea e agli Europei del 2018 a Glasgow.

“Per tutta la nostra squadra la convocazione ufficiale di Arianna per gli Europei è motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega il direttore tecnico del Nuoto Polisportiva Riccione, Paolo Zuntini -. L’obiettivo nei 1500 stile libero sarà riuscire a mantenere il buon tempo che le ha permesso di qualificarsi agli Assoluti primaverili italiani che è anche il suo personale, mentre per gli 800 sl si punta a migliorare quello fatto finora in un anno complicato, in cui ha dovuto passare anche un periodo ferma ai box. Arianna ha già ottenuto anche la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo e dunque la preparazione che stiamo portando avanti guarda più alla competizione olimpica che a quella europea, che di fatto sarà utilizzata come tappa di avvicinamento, ma stiamo comunque lavorando su buoni tempi”.

In attesa di fare il tifo per Arianna Valloni a Budapest, la squadra del Nuoto Polisportiva Riccione si sta preparando per le finali dei Campionati Regionali di Categoria, che si svolgeranno in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione questo fine settimana (17-18 aprile) e il prossimo (24-25 aprile). Ben 30 gli atleti del Nuoto Polisportiva Riccione qualificati. I tempi delle finali regionali saranno validi per formare le graduatorie che porteranno alla consegna dei titoli Italiani di Categoria.