Ciclismo, a Montevarchi il primo podio tra gli Under 23 per il corianese Marco Tonti

Domenica "inEmiliaRomagna Cycling Team" è in gara di nuovo in Toscana, al Giro del Casentino, con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre più forti in questo 2021 che ha già portato in dote anche 5 vittorie

Ancora una volta sul podio un atleta di "inEmiliaRomagna Cycling Team", formazione ciclistica U23 nata nell’ambito del progetto di sport e marketing territoriale avviato nel 2019, promosso da Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici. Sabato al 2° Trofeo Città di Montevarchi (Arezzo) a conquistare il 2° posto è stato Marco Tonti, 19enne di Coriano al secondo anno tra gli U23 (classe 2001). Per Tonti è il primo podio nella categoria, dopo l’incoraggiante 10° posto ottenuto poco più di un mese fa nelle Marche, a Montegranaro. Si tratta del 10° podio stagionale per "inEmiliaRomagna Cycling Team", una delle sorprese del 2021 per la continuità dei risultati e per aver mostrato di poter competere per le prime posizioni con tutti i suoi componenti: Tonti è infatti il 7° atleta del team emiliano-romagnolo ad essersi piazzato almeno una volta tra i primi cinque nel 2021.

LA CRONACA - La fuga decisiva è partita quasi a metà gara, dopo 65 dei 140 km in programma. Tra i quattro di testa anche Marco Tonti, che è stato sempre nel vivo dell'azione fino a essere l’ultimo a resistere a Riccardo Tosin, (Team General Store Essegibi Flli.Curia), con cui ha fatto coppia al comando fino a 15 km dalla conclusione. Ai -10 km Marco Tonti non ha retto il ritmo di Tosin, che è andato meritatamente a vincere a quasi 45 km/h di media, ma è riuscito comunque a mantenere con caparbietà una straordinaria 2° posizione, davanti a Federico Guzzo (Zalf Euromobil Désirée Fior) che ha regolato il drappello degli immediati inseguitori di cui faceva parte anche il faentino Manuele Tarozzi, nonostante una foratura nel finale. Domenica "inEmiliaRomagna Cycling Team" è in gara di nuovo in Toscana, al Giro del Casentino, con l’obiettivo di confermarsi tra le squadre più forti in questo 2021 che ha già portato in dote anche 5 vittorie.