Consolini Volley, la nuova centrale: "Adoro la Riviera, non vedo l'ora di scoprire nuovi posti... e ristoranti"

"Sicuramente punto in alto per questa stagione, non dico esplicitamente a cosa, sempre per scaramanzia ma penso sarà l’obiettivo di tutta la squadra”

La Consolini Volley sta operando con grande impegno al completamento del roster e dopo la conferma di Bonvicini, l’annuncio dell’arrivo di Brina, Mazzon e Turco, il presidente Manconi non si ferma, piazzando un altro importante colpo di mercato. Si tratta dell’ingaggio della giovane centrale Claudia Consoli, proveniente dalla neopromossa Acqua e Sapone Volley Group di Roma.

Claudia, atleta di sicuro affidamento è nata a Roma, nel 2002, alta 183 cm, è stata Nazionale U.18, campionessa d’Europa U.16, miglior centrale agli europei U.16 e U.17 del 2017 e del 2018, ed attualmente U.20. Vincitrice di 5 titoli italiani giovanili, proveniente dal vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, Claudia al suo esordio in serie A2 nelle fila della squadra della sua città natale è stata protagonista della promozione in serie A1.

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura - le prime parole della nuova centrale di San Giovanni -, sono pronta a dare il meglio di me e a mettermi a disposizione della squadra. Carica e pronta per questo nuovo inizio!”.

Dopo aver alzato la coppa proprio nel suo prossimo palazzetto, la classe 2002 non nasconde le sue ambizioni per la prossima stagione: “Sicuramente è stato un anno difficile e pieno di sacrifici, alzare la coppa è stato il momento in cui tutte le rinunce e le fatiche dell’anno si sono “appagate”. E chi se lo sarebbe aspettato che proprio il Palamarignano sarebbe diventato il mio pala di quest’anno. Sicuramente punto in alto per questa stagione, non dico esplicitamente a cosa, sempre per scaramanzia ma penso sarà l’obiettivo di tutta la squadra”.

Non nasconde margini di miglioramento: “Il mio rapporto con le battute non possiamo considerarlo un “cattivo rapporto” ma sicuro c’è da migliorare”.

La romana è già carica per la prossima annata: “Non vedo l'ora di iniziarla. Ancora non conosco i tifosi della curva ma avremo modo di presentarci!”.

Ognuno ha i propri riti e le proprie scaramanzie, attenzione a occupare la postazione di Consoli: “Partiamo dal presupposto che il posto nello spogliatoio è sacro ahaha, se me lo rubasse una mia compagna non credo che non le rivolgerò più parola ma la cena può sempre offrirmela, non mi dispiacerebbe”.

Sul genere di musica preferita: “Durante il riscaldamento sicuro musica che dà la carica o le classiche canzoni da cantare che conoscono tutti. Alcune che piacciono a me: Tutta la notte (Sangiovanni) e Smack That (Akon feat. Eminem)”.

“Adoro la Riviera romagnola - ammette infine -, e non vedo l’ora di scoprire nuovi posti... e ristoranti”.