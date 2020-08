Colpaccio a Brno: Bastianini concede il bis e balza in testa al campionato

In testa dalla prima all'ultima curva. Dopo Jerez, Enea Bastianini conquista anche Brno. Il riminese della Kalex del team Italtrans ha dominato anche il Gran Premio della Repubblica Ceca, precedendo di poco più di quattro decimi Sam Lowes e di oltre 5 secondi Joe Roberts. Quarto Luca Marini, sesto Marco Bezzecchi. "Sono molto felice - afferma la "Bestia" -. Ho spinto al massimo sin dai primi giri. Quando ho visto che il distacco da Lowes è diventato minimo ho dato il 100% per mantenere un po' di distanza. Ringrazio tutti i ragazzi per il lavoro eccezionale fatto qui a Brno". Con questa vittoria Bastianini balza in testa al campionato. "È un predestinato", è il giudizio del capotecnico Giovanni Sandi.



In Moto3 si è imposto Dennis Foggia, al primo successo in carriera, precedendo Albert Arenas e Ai Ogura. Ai piedi del podio Niccolò Antonelli, risalito dal 12esimo posto in griglia. Caduto Tatsuki Suzuki. Solo 14esimo Andrea Migno: "Da quando siamo scesi in pista venerdì ho fatto fatica, non sono riuscito ad essere competitivo quanto avrei voluto - afferma il Mig di Saludecio del team Sky -. Con il Team abbiamo lavorato fino al warm up per sistemare le cose, abbiamo fatto degli step in avanti, ma non è bastato".

