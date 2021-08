Colpo di mercato per il Rimini Calcio: il centrocampista Simone Greselin è biancorosso

In carriera ha giocato per tre stagioni in Lega Pro con la maglia della Giana Erminio, poi una stagione alla Lucchese ed altre due alla Giana sempre tra i professionisti

E’ un autentico colpo di mercato quello messo a segno dal Presidente Alfredo Rota e dal direttore sportivo Andrea Maniero che si sono assicurati il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Greselin. Nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 05/06/1998 (184 cm – 72 kg) Greselin è un centrocampista centrale completo, cresciuto nel settore giovanile del Varese. In carriera ha giocato per tre stagioni in Lega Pro con la maglia della Giana Erminio, poi una stagione alla Lucchese ed altre due alla Giana sempre tra i professionisti. E’ in grado di ricoprire tutte le zone centrali del campo, abbinando alla sapiente regia anche le incursioni in avanti alla ricerca del goal.