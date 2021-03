Coppa America, regna l'equilibrio: New Zealand risponde a Luna Rossa, è 3-3

Anche nella sfida di sabato regna l'equilibrio, con New Zealand che risponde a quanto di buono fatto da Luna Rossa nella prima regata

E' emozione pura questa Coppa America. Anche nella sfida di sabato regna l'equilibrio, con New Zealand che risponde a quanto di buono fatto da Luna Rossa nella prima regata. E' stato il vento a condizionare le due manche, con vento sotto i 10 nodi e la freccia tricolore che nella seconda gara ha accusato un "buco di vento". Nella prima regata Luna Rossa controlla sin dall'inizio il Team New Zealand, amministrando un vantaggio di 18 secondi.

Nella seconda i Kiwi accumulano subito un vantaggio considerevole, con Luna Rossa che non riesce a mettere pressione, presentandosi al primo cancello con 51 secondi di ritardo. Il vantaggio dei neozelandesi si rafforza, raddoppiando la distanza di sicurezza da 400 a 800 metri. Domenica si torna in acqua per altre due prove.