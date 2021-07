Coppa Italia Velocità round tre: a Misano torna il pubblico

Per la prima volta, dopo oltre un anno, torna il pubblico ad un evento velocità FMI. Sarà la Coppa Italia Velocità a vedere la prima riapertura parziale con il terzo round al Misano World Circuit in programma dal 23 al 25 luglio. Il tetto massimo di spettatori che potranno accedere all’evento è di mille al giorno. Si potrà entrare dal venerdì alla domenica per assistere alle gare di Pirelli Cup, Dunlop Cup, Trofeo Italiano Amatori e Yamaha R3 Cup. Il caldo weekend estivo della Coppa Italia a Misano sarà l'antipasto della CIV Racing Night round Pata in programma dal 30 luglio al 1 agosto sullo stesso tracciato, prima volta assoluta per il Campionato Italiano Velocità con gare in notturna. La manifestazione partirà domani con le prove libere del venerdì mattina a cui seguirà un turno di qualifiche nel pomeriggio e una seconda qualifica sabato mattina. Sabato pomeriggio via alle gare da sette giri a partire dalle 14.35 con il Trofeo Amatori 1000 Base seguito dal 600 Base, 1000 Avanzata, 600 Pro, Superior Cup, Pirelli Cup 600 e 1000, Dunlop Cup 600 e 1000 per finire con la Yamaha R3 Cup. Domenica gare per tutte le categorie su dieci giri a partire dalle 9.35. Gara unica domenica per la Amatori Rookie Challenge Pro.