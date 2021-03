Covid negli spogliatoi, positività nel Rimini Calcio e nel RivieraBanca Basket

Interessati atleti e staff tecnico già in isolamento, via libera al rientro per gli atleti rimasti negativi

Covid negli spogliatoi dello sport professionistico di Rimini con casi di positività emersi sia nel Rimini Calcio che nel

RivieraBanca Basket. Per quanto riguarda il calcio la società ha reso noto che a seguito del ciclo di tamponi molecolari effettuati giovedì mattina sull’intero gruppo squadra per l’individuazione dell’infezione da Covid 19, sono risultati positivi sei tesserati (3 calciatori e 3 componenti dello staff tecnico) che si trovavano già in isolamento domiciliare. Nella giornata di venerdì la Ausl della Romagna ha comunicato la fine della quarantena per il resto dei tesserati per i quali sabato pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti sul terreno del “Romeo Neri”.

Nel caso dei cestisti, invece, tutti i componenti del gruppo squadra, al termine del periodo di quarantena disposto dall'AUSL Romagna, hanno effettuato ieri mattina dei tamponi molecolari di controllo. Dagli esiti emergono le positività di Filippo Rossi, ancora positivo nonostante la bassa carica virale ed una buona condizione di salute, e di un altro componente del gruppo squadra: questi giocatori osserveranno un ulteriore periodo di isolamento. Tutti gli altri biancorossi sono risultati negativi e dunque potranno riprendere regolarmente gli allenamenti a partire già da questa sera alle 18.30 al Flaminio per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, l'esordio casalingo nella seconda fase contro Empoli in programma domenica 21 alle ore 18.