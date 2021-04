Covid, Nts Riviera Basket costretta a rinviare la nuova sfida

La sconfitta patita domenica scorsa da Nts Riviera Basket Rimini ha lasciato strascichi molto più pesanti di quanto il campo non abbia mostrato. Parma si è portata via i due punti ma c'è rimasto qualcosa di troppo. In settimana sono state rilevate alcune positività Covid-19 tra loro ed anche nelle file di Nts Riviera Basket Rimini, risultato: torneo fermo e partite rinviate compresa Parma-Bologna. Il recupero a data da destinarsi, ma entro il 16 maggio con tutti i problemi logistici del caso. "Aspettiamo con fiducia ed auguriamo a tutti una rapida ed efficace guarigione".