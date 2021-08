Elf Civ, emozioni a non finire: impresa di Pirro, da ultimo a primo per un millesimo

mpresa di Michele Pirro in SBK. Nel round Pata, l'alfiere Ducati Barni Racing ha fatto doppietta con una straordinaria vittoria. Dopo un problema in partenza, il tester Ducati si è ritrovato ultimo. Da quel momento però ha cominciato a macinare il proprio ritmo fino ad arrivare a lottare per la vittoria. Negli ultimi giri la gara della Superbike ha regalato emozioni a non finire. In testa c'erano Delbianco (Honda DMR Racing) e Zanetti (Ducati Broncos Racing), con il primo che provava a dare lo strappo finale. Fino al momento in cui Pirro recuperava entrambi, passava Zanetti e andava a vincere per un solo millesimo su Delbianco. Un arrivo al fotofinsh da brividi. Il podio finale è stato quindi Pirro davanti a Delbianco e Zanetti. In classifica generale Pirro è leader con 195 p. davanti a Zanetti a 131 p. e Delbianco a 101 p.

Battaglia anche in Moto3 con Elia Bartolini che torna alla vittoria. Il pilota KTM Bardhal VR46 Rider Academy ha risposto come meglio non poteva in pista agli attacchi dei suoi avversari riuscendo a tagliare il traguardo in prima posizione, con tre decimi di vantaggio su Van den Goorbergh e Bertelle. La bagarre per la seconda posizione del podio, conclusa solo al fotofinish, ha premiato il pilota su Beon del Team D34G Racing con l'alfiere KTM Team Minimoto terzo. La gara era stata interrotta al primo giro per una bandiera rossa esposta a causa di una caduta che aveva coinvolto diversi piloti tra i quali anche Bertelle. Riuscito poi a ripartire dopo la procedura di quick restart. In classifica generale Bartolini è in testa con 133 p. davanti a Bertelle con 126 p. e Surra a 96 p. Surra non ha partecipato alla gara a causa di una indisposizione fisica con sospetta positività al covid.



Arrivo al fotofinish anche in Premoto3. La battaglia fino all'ultimo centimetro di pista è stata tra Leonardo Zanni e lo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite (Team Runner Bike 2WheelsPoliTo), con l'alfiere Ac Racing, su CS, che è riuscito ad avere la meglio sul proprio avversario. Chiudendo così un grande weekend che ha visto il giovane Leonardo autore di una doppietta. Terza posizione, distante oltre sette secondi dai primi, per Guido Pini. In classifica generale Riccardo Trolese (4° in gara) è primo con 117 punti, 2 sole lunghezze in più dello spagnolo Ferrandez con Edoardo Liguori (7 in gara) a 94 punti.



Doppietta anche nella SS600, dove a trionfare è stato Federico Caricasulo. L'alfiere Yamaha chiude nella maniera migliore un grande weekend, dove dopo la pole ha ottenuto due vittorie che dimostrano come tra i migliori della categoria ci sia anche lui. Dietro di lui, a quasi un secondo di distanza, ha chiuso il francese Andy Verdoia (Yamaha Gomma Racing) con Roberto Mercandelli in terza posizione, transitato sotto la bandiera a scacchi con 3 secondi e mezzo di distacco dal vincitore. In classifica generale Mercandelli è in vetta con 125 p. davanti a Roccoli (8° in gara) e Bussolotti (7° in gara), entrambi con 109 p.



Doppietta per Matteo Vannucci. Il pilota Junior Team AG Yamaha PATA ha portato a casa il weekend perfetto: pole position e doppia vittoria. In una gara, quella di oggi, dove è stato sempre in testa, riuscendo ad imporre il proprio ritmo. Risultati che evidenziano ancora il potenziale e il gran momento di forma del vincitore della R3 Cup 2020. Dietro di lui ha chiuso Bahattin Sofuoglu (Yamaha) con Hugo De Cancelis (Prodina Team Kawasaki) a chiudere il podio. La gara è stata interrotta a due giri dalla fine per bandiera rossa esposta per una caduta, con la classifica aggiornata al giro precedente. In classifica generale Vannucci è leader con 166 p. davanti a Sofuoglu con 110 p. e De Cancelis a 83 p.

L'ELF CIV tornerà in pista a fine mese con il Round 5 dal Mugello