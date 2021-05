Emozioni e adrenalina al Campionato Italiano Moto d'Acqua 2021

Si è chiusa domenica la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2021, IV Trofeo Città di Rimini. Le categorie che hanno gareggiato sono: Runabout, Ski Endurance, Freestyle, Spark giovanile e la categoria Donne. I vincitori della seconda tappa del Campionato disputatasi a Rimini sono stati: Per la categoria Runabout Fi la tappa è stata vinta da Lorenzo Benaglia, al secondo posto Manuel Reggiani, al terzo Pierpaolo Terreo. Per la Runabout F1 Veterans al primo posto è arrivato Lorenzo Benaglia al secondo posto Pier Paolo Terreo, al terzo Sabato Pontecorvo. Nella Runabout F2 Gaetano Costagliola ha vinto la tappa, al secondo posto Davide Di Maio e Angelo Acerra al terzo. Per la Runabout F4 Maschile al primo posto Alessandro Fracasso, al secondo posto Paolo Paesani, terzo Marcantonio Oliveri. Anche per la categoria Runabout F4 Novice ha vinto la tappa Alessandro Fracasso, al secondo posto Federico Boratto e dietro di lui al terzo posto Daniele Dalemmo. Per la Runabout F4 Femminile al primo posto è arrivata Sara Nucera, seconda Ilaria Vanni, terza Arianna Urlo. - Per la Ski Open la tappa è stata vinta da Andrea Bergamo, al secondo posto si è posizionato Juri Tiozzo, al terzo Mattia Castiglioni. Per la Ski F2 vince la tappa Gianfranco Oliveri, secondo Marco Maria Santucci, terzo Giuseppe Donà. Nella Ski F1 ha vinto la tappa Daniele Piscaglia, secondo Matteo Benini, al terzo posto Andy Trasmondi. Per la Ski F 1 Veterans Andreas Reiter al primo posto, Giuseppe Donà al secondo, Luca Pilot al terzo.

Per la categoria Endurance Fi ha vinto la tappa Michele Cadei, al secondo posto Paolo Cavicchioli, al terzo Mirko Spoto. Per l'Endurance F2 è stata vinta da Simone Aquilia, al secondo posto Michele Marras, al terzo Fabio Guarda. Per il Freestyle, 3 minuti di esibizione per pilota, back flip, 360, 180. La categoria che stupisce sempre il pubblico con delle performance mozzafiato. Ha vinto questa tappa Roberto Mariani, al secondo posto Massimo Accumulo ed al terzo Alberto Camerlengo. Nella categoria Spark Giovanile 12-14 anni ha vinto la tappa Noemi Benini, al secondo posto si è posizionata Carolina Vernata, al terzo Nicole Cadei. Per la Spark Giovanile 15-18 anni la tappa è stata vinta da Davide Pontecorvo, dietro di lui Valerio Dente ed al terzo posto Carmine Cocimano.

"È per me ragione di grande soddisfazione- dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica- l'alto profilo che quest'anno, sta raggiungendo il Campionato Italiano Moto d'Acqua, che ha raddoppiato il numero degli atleti, anche rispetto a prima del Covid. Grande merito di questo aumento numerico è delle categorie giovanili, che la Commissione Moto d'Acqua ha saputo bene sviluppare, raggiungendo dei numeri, in particolare nella regione Lazio, che non avremmo mai pensato di ipotizzare, nelle migliori delle nostre più ottimistiche previsioni. Sono felice che la categoria Spark Giovanile, dedicata ai giovani fra i 12 ed i 18 anni, mia proposta nel 2015, abbia avuto questo importante sviluppo". Dopo Rimini, il Campionato si sposterà a Caorle (Venezia) il 12-13 giugno, tappa che da anni convoglia anche i piloti stranieri, provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia, dall'Ungheria, dalla Svizzera e dall'Austria.