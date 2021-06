Erba Vita New Rimini sabato in trasferta contro Hotsand Macerata

Davide Bonemei convocato al raduno della nazionale Under 23 in vista degli europei di fine agosto, il presidente Alessia Valducci: “Complimenti a Davide, dovremo moltiplicare queste occasioni per i talenti dei club del territorio e per farlo serve una società sempre più solida”

Si apre sabato a Macerata il girone di ritorno di Erba Vita New Rimini in questa prima fase del campionato di serie A di baseball. Turno al sabato quindi, con gare alle 15.00 e alle 20.30, quindi per la prima volta i riminesi sono impegnati in notturna in questo campionato. Coach Gilberto Zucconi: “Stiamo crescendo, dobbiamo trovare ritmo nella prima gara. Stavolta non si giocherà la mattina, quando sin qui abbiamo avuto le maggiori difficoltà. Macerata è indiscutibilmente la più forte del girone E, è testa di serie e all’andata li abbiamo conosciuti. Cresce in noi la consapevolezza di poterci giocare le nostre carte e daremo tutto per portare via una partita da questa sfida”. In settimana una bella notizia per Erba Vita New Rimini: Davide Bonemei è stato convocato dal manager Alberto D’Auria all’ultimo raduno della Nazionale Italiana di Baseball U-23 che si terrà a Parma mercoledì 16 giugno, in preparazione del Campionato Europeo di categoria (24-28 agosto a Verona e San Martino Buon Albergo – VR).

“E’ una bella e significativa soddisfazione per un atleta di grande futuro e per un ragazzo fortemente motivato a migliorarsi insieme ai compagni – il commento della presidente di New Rimini, Alessia Valducci – Complimenti a Davide e a tutti i tecnici che lo hanno seguito in questi anni. Dovremo moltiplicare queste occasioni e offrire ai talenti allevati dai club del territorio la vetrina giusta per mettersi in evidenza. La società sta crescendo, continuiamo ad offrire l’opportunità di aderirvi con una quota di 500 euro che è possibile assicurare di anno in anno. Insieme alle aziende sponsor che ci sostengono dobbiamo consolidare la compagine societaria, sono le condizioni fondamentali per alimentare la prospettiva che ci siamo dati”.

Dalla FIBS è arrivata la comunicazione che la gara sospesa a Rovigo per maltempo, con Erba Vita New Rimini avanti 3 a 0, sarà recuperata mercoledì 23 giugno alle 16.00. Il recupero sarà annullato se ininfluente ai fini della classifica. Ricordiamo che l’unico esito di questo girone riguarda l’ammissione alla poule scudetto per la prima classificata.