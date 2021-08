Esordio scoppiettante per RivieraBanca Basket Rimini: la prima si gioca contro la Real Sebastiani Rieti

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario della prima giornata di campionato Serie B OldWildWest 2021-2022 che avrà inizio domenica 3 ottobre. Per quanto concerne il girone C, quello che vedrà impegnata RivieraBanca Basket Rimini, l'esordio è a dir poco scoppiettante: i biancorossi affronteranno infatti in trasferta la Real Sebastiani Rieti di Coach Finelli, una delle squadre più attrezzate all'interno del girone. Sarà una sfida molto affascinante, il modo migliore per approcciare con intensità ed entusiasmo un campionato che si preannuncia competitivo ed avvincente.