Ferrari confermato nell'Indonesian E-Racing Gresini MotoE

Conferme e novità per il Team Gresini MotoE che da questa stagione punterà nuovamente su piloti giovani e italiani, ma soprattutto dal title sponsor Indonesian Racing che, dopo la Moto3 e la Moto2, rafforza ulteriormente una relazione con il mondiale e la Gresini Racing. Nasce così il primo team elettrico a bandiera indonesiana, che prenderà il nome di Indonesian E-Racing Gresini MotoE. Si riparte ovviamente dalla certezza Matteo Ferrari: il Campione del Mondo 2019 e vice Campione 2020 sarà ai blocchi di partenza della nuova stagione con l’obiettivo di rimanere tra i grandi protagonisti della categoria e provare a riprendere la corona MotoE. Al suo fianco ci sarà Andrea Mantovani. 26enne emiliano di Ferrara, arriva dal Campionato italiano Velocità categoria Superbike e si cimenterà per la prima volta in carriera con le energica Ego Corsa. Scelto il numero 9. I primi test 2021 inizieranno proprio oggi sul circuito Ángel Nieto di Jerez de la Frontera (sede dell’esordio stagionale).

“Il 2021 sarà il mio terzo anno nel team Gresini - ha commentato Matteo Ferrari - con cui sono stato protagonista in tutte e due le edizioni della Coppa del mondo MotoE. La vittoria nel 2019 e il titolo di vice campione nel 2020 sono risultati importanti, soprattutto se consideriamo che la categoria era nuova per tutti. Ho affrontato la sfida sapendo che mi sarei dovuto adattare velocemente ad un nuovo modo di guidare e, grazie al contributo di tutte le persone che mi circondano, sono riuscito a trovare lo stile e la velocità necessaria per essere sempre protagonista. L'esperienza fin qui accumulata mi fa guardare al futuro con fiducia nelle mie capacità, anche quando cambierò categoria e dovrò adattarmi nuovamente a moto diverse. Il mio obiettivo e quello del team è confermare il livello di prestazioni che insieme abbiamo dimostrato fino a qui. Ringrazio Fausto Gresini per avermi dato l'opportunità di mettermi in gioco e affrontare con successo la sfida in MotoE che mi ha permesso di crescere ancora”.



“Sono molto felice di prendere parte nel 2021 a questo Campionato - ha aggiunto Andrea Mantovani. - Sarà un’esperienza completamente nuova già che io fino ad oggi ho pilotato esclusivamente moto a motore termico. C’è tanta curiosità di scoprire il mondo elettrico, sia a livello di potenza che di stile di guida. Sarà senza dubbio un anno costruttivo con la speranza di potermi divertire e crescere tanto durante la stagione. Il mio ringraziamento va a Fausto Gresini e a tutti gli sponsor per avermi dato questa grande opportunità”.